Глава РПЛ Алаев рассказал, какие варианты рассматривались, чтобы не играть матчи в декабре

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев рассказал, какие альтернативные варианты рассматривала лига, чтобы не проводить матчи чемпионата в декабре.

«Как мне погода? Снежная. И холодная. Что делать в такой ситуации? Вопрос этот мы обсуждаем ежегодно. Можно принять решение и не играть в декабре. Но тогда надо проводить больше туров осенью. Этот вариант рассматривался. Решение принимает, напомню, не лига. 16 клубов голосуют за представленные варианты. Было два варианта в этом году. Но один бы не сильно помог, потому что мы бы заканчивали 3 декабря. За последние годы лишь раз мы заканчивали в ноябре — в прошлом году, так как стартовал ЧМ. Можно решить не играть в декабре, но надо смотреть стратегически», — приводит слова Алаева «РБ Спорт».

Напомним, сегодня при сильном снегопаде состоялась игра 17-го тура между ЦСКА и «Ростовом» (2:0). Сегодня в Москве состоится и матч между «Локомотивом» и «Зенитом», а завтра, 4 декабря, на «ВТБ Арене» в столице сыграют «Динамо» и казанский «Рубин».

Зимняя пауза в Российской Премьер-Лиге продлится до марта 2024 года. В начале весны командам-участникам Кубка России также предстоит провести ответные матчи.