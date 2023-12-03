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Президент РПЛ Алаев заявил, что матч «Локомотив» — «Зенит» состоится

Президент РПЛ Алаев заявил, что матч «Локомотив» — «Зенит» состоится
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Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев заявил, что матч 17-го тура между «Локомотивом» и «Зенитом» не будет перенесён на другой день.

«Погода зимняя. Решение о переносе на полчаса принял судья. Матч сегодня состоится!» — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
03 декабря 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Отметим, что Москву 3 декабря сопровождает сильный снегопад.

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В матче первого круга текущего сезона РПЛ «Локомотив» одержал победу над «Зенитом» со счётом 2:1. В составе железнодорожников отличились Максим Глушенков и Наир Тикнизян, а единственный гол сине-бело-голубых забил Матео Кассьерра.

После 16 туров команда Сергея Семака располагается на первой строчке турнирной таблицы, набрав 33 очка. «Локомотив» заработал 25 очков и занимает восьмое место.

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