Президент РПЛ Алаев заявил, что матч «Локомотив» — «Зенит» состоится

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев заявил, что матч 17-го тура между «Локомотивом» и «Зенитом» не будет перенесён на другой день.

«Погода зимняя. Решение о переносе на полчаса принял судья. Матч сегодня состоится!» — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Отметим, что Москву 3 декабря сопровождает сильный снегопад.

В матче первого круга текущего сезона РПЛ «Локомотив» одержал победу над «Зенитом» со счётом 2:1. В составе железнодорожников отличились Максим Глушенков и Наир Тикнизян, а единственный гол сине-бело-голубых забил Матео Кассьерра.

После 16 туров команда Сергея Семака располагается на первой строчке турнирной таблицы, набрав 33 очка. «Локомотив» заработал 25 очков и занимает восьмое место.