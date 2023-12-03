«Краснодар» одержал пять домашних побед подряд в РПЛ впервые с 2016 года

Победа над «Оренбургом» (2:1) в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги стала пятой домашней победой для «Краснодара». «Быки» добились такой победной серии впервые с апреля-августа 2016 года, сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Также отметим, что футбольный клуб «Краснодар» не проигрывает в 15 домашних матчах в чемпионате России в 2023 году.

Напомним, сегодня, 3 декабря, состоялся матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Оренбургом». Команды играли на стадионе «Краснодар». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. Хозяева одержали победу со счётом 2:1.

После этой победы в активе «Краснодара» стало 35 очков. Подопечные Владимира Ивича вернулись на первую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» с 14 очками расположился на 13-й строчке.