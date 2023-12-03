Гильермо Абаскаль получил красную карточку за бойцовский приём на Берише

Главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля удалили в матче 17-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (1:1), который проходит в данный момент.

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Напомним, на 34-й минуте Бернард Бериша ускорился по центру и вырезал передачу внешней стороной стопы на Гамида Агаларова, который выскочил один на один и аккуратно перебросил Александра Селихова.

После этого Бериша подбежал к скамейке «Спартака», где праздновал забитый мяч, а Абаскаль толкнул его, и за это судья матча Евгений Кукуляк удалил испанского специалиста.

В данный момент «Ахмат» находится на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 13 очков за 16 проведённых матчей. «Спартак» располагается на пятой позиции. У подопечных Гильермо Абаскаля 27 очков после аналогичного количества встреч.