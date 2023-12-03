Антон Миранчук: игра с «Уралом» в мороз? Я всегда за то, чтобы играть

Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук после матча 17-го тура МИР РПЛ с «Зенитом» (3:1) заявил, что готов всегда играть и даже в мороз.

«Я всегда за то, чтобы играть. Как показывает практика, мяч держится, хороший футбол. Если всех это устраивает, почему нет? Изменит ли что-то возвращение на весну-осень? Не мне об этом дискутировать, но повод есть», — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

После результата данного матча «Зенит» опустился на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге, набрав 33 очка в 17 встречах. Команда Сергея Семака пропустила вперёд «Краснодар», который одержал победу в своём сегодняшнем матче с «Оренбургом» (2:1) и теперь возглавляет таблицу с 35 очками. «Локомотив» же заработал 28 очков за аналогичное количество игр и поднялся на шестое место в турнирной таблице.