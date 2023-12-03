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Стал известен состав женской сборной России на второй матч с Парагваем

Стал известен состав женской сборной России на второй матч с Парагваем
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4 декабря состоится второй товарищеский матч между женскими сборными Парагвая и России. Команды сыграют на стадионе Национального центра женского футбола в городе Ипан (Парагвай). Стартовый свисток прозвучит в 00:00 по московскому времени.

Стартовый состав:

Россия: Щербак, Куропаткина, Беломытцева, Братко, Абдуллина, Смирнова Н., Козлова, Шеина, Якупова, Фёдорова, Машина.

Фото: Телеграм-канал женской сборной России

Первая товарищеская встреча основной женской сборной России под руководством Юрия Красножана с командой Парагвая прошла 1 декабря и завершилась крупной победой россиянок — 3:0.

Российские женские национальные команды разных возрастов отправились в Южную Америку 25 ноября, а вернутся в Россию 5 декабря. Ранее в октябре женская национальная команда, составленная из игроков до 20 лет, и молодёжная команда провели выездные матчи в Аргентине. Россиянки одержали победы в трёх из четырёх встреч, ещё одна игра завершилась вничью.

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