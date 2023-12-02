Женская молодёжная сборная России уступила парагвайкам в товарищеском матче

В Парагвае проходят контрольные матчи с участием юниорской и молодёжной сборной России. Матч команды U19 с парагвайской национальной командой закончился поражением для россиянок со счётом 1:2.

Хозяйки открыли счёт на 27-й минуте, отличилась Фатима Акоста. Россиянкам удалось сравнять счёт уже через несколько минут благодаря автоголу Габриэлы Вальдес. Тем не менее уже под конец первого тайма Наоми де Леон вывела Парагвай снова вперёд. Во втором тайме забитых мячей не было.

Чуть ранее прошёл матч юниорок, где россиянки уже оказались сильнее со счётом 4:1. Парагвайки смогли открыть счёт на девятой минуте, но затем последовало четыре безответных гола от Елены Голик, Анастасии Каратаевой, Арины Акатьевой и Екатерины Сарвилиной.