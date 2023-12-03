Митрофанов: РФС не может переносить матчи РПЛ, так как есть регламент

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что переносить матчи МИР Российской Премьер-Лиги нельзя, так как есть регламент.

«Есть регламент, который готовила РПЛ, там изложены все условия, когда матч может быть проведён, а когда не может, когда перенос возможен, а когда нет. Нужно придерживаться регламента. Возможно, он не совершенен, но менять его за час до матча никто не может, потому что должны соблюдаться все процедуры», – приводит слова Митрофанова «Матч ТВ».

Напомним, в нынешнем сезоне РПЛ в трёх матчах был сильный снегопад: «Балтика» — «Спартак» (0:2), ЦСКА – «Ростов» (2:0) и «Локомотив» — «Зенит» (3:1). В итоге две игры были перенесены на некоторое время.