Гол Феликса помог «Барселоне» обыграть «Атлетико» и подняться на третье место в Ла Лиге

Завершился матч 15-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались каталонская «Барселона» и мадридский «Атлетико». Команды играли на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступал Хосе Санчес Мартинес. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Барселона» обыграла «Атлетико» со счётом 1:0.

В первом тайме, на 28-й минуте, Жоау Феликс, который выступает за каталонцев на правах аренды из «Атлетико», открыл счёт в матче, выведя «Барселону» вперёд. Гол Феликса так и остался последним в данной встрече, «Барселона» одержала минимальную победу со счётом 1:0.

После данного матча «Барселона» набрала 34 очка и поднялась на третье место в Ла Лиге. В свою очередь, «Атлетико» имеет в своём активе 31 очко и опустился на четвёртую строчку. При этом мадридский клуб провёл 14 матчей из-за переноса домашней игры 4-го тура с «Севильей». Лидирует мадридский «Реал» (38 очков за 15 игр).

Полные трансляции матчей испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.