Сёмин назвал плюсы возможного возвращения РПЛ на систему «весна-осень»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о возможной пользе изменения календаря в Российской Премьер-Лиге (РПЛ).

«Безусловно, нужно вернуться к системе «весна — осень». Прежде всего это будет выгодно самим командам, преимуществ от этого перехода у них станет только больше. Посмотрите на чемпионат Норвегии, где остались верны этому формату: их клубы показывают хорошие результаты, взять хоть последние выступления «Будё-Глимт» в еврокубках или взглянуть на прогресс футболистов из их лиги.

Во-первых, погодные условия во время матчей будут лучше, а это самое главное. Во-вторых, у нас появится хорошая возможность проводить игры в летний период, что привлечёт большее количество болельщиков на стадионы. К тому же, когда Россия вернётся в еврокубки, наши команды будут иметь хорошее преимущество при подготовке к первым матчам группового этапа Лиги чемпионов, поскольку в РПЛ будет середина чемпионата, а у основных конкурентов — только начало», — приводит слова Сёмина RT.