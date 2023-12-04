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Представитель ультрас «Нанта» погиб перед матчем с «Ниццей» из-за ножевого ранения

Представитель ультрас «Нанта» погиб перед матчем с «Ниццей» из-за ножевого ранения
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Перед матчем чемпионата Франции между «Нантом» и «Ниццей» был убит представитель ультрас «канареек».

По информации Ouest France, неизвестный ударил 31-летнего погибшего ножом в спину возле бара «Сен-Жорж», что недалеко от стадиона. Врачи доставили пострадавшего в больницу, но через некоторое время он скончался.

Убийца сначала скрылся с места преступления, но потом сам появился в полицейском участке и признал свою вину. Предварительно им является водитель частной транспортной компании VTC. Он перевозил болельщиков «Ниццы» от одной из улиц Нанта непосредственно к стадиону. Между сторонами возник конфликт, причины которого ещё выясняются.

Прокуратура объявила о начале расследования по факту умышленного убийства. Сейчас продолжаются допросы свидетелей.

Матч завершился победой «Нанта» – 1:0. Это первое поражение «Ниццы» в нынешнем сезоне.

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