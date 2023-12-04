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Вингер «Барселоны» Жоау Феликс стал лучшим игроком матча с «Атлетико»

Вингер «Барселоны» Жоау Феликс стал лучшим игроком матча с «Атлетико»
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Вчера, 3 декабря, «Барселона» на своем поле обыграла «Атлетико» Мадрид в матче 15-го тура чемпионата Испании. Встреча на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил вингер «Барселоны» Жоуа Феликс и стал лучшим игроком встречи.
Феликс перешел в «Барселону» из «Атлетико» в сентябре 2023 года на правах аренды до конца сезона-2022/2023.

Контракт 24-летнего португальца с «матрасниками» действует до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает Феликса в 50 млн евро.

В нынешнем сезоне Феликс сыграл 17 матчей, забил 5 мячей и отдал 3 голевые передачи.

После 15 туров «Барселона» занимает третье место в Ла Лиге с 34 очками. «Атлетико» расположилось на четвёртой строчке (31 очко).

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Испания - Примера . 15-й тур
03 декабря 2023, воскресенье. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
1 : 0
Атлетико М
Мадрид
1:0 Феликс – 28'    
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