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Вингер «Барселоны» Жоау Феликс стал лучшим игроком матча с «Атлетико»

Вчера, 3 декабря, «Барселона» на своем поле обыграла «Атлетико» Мадрид в матче 15-го тура чемпионата Испании. Встреча на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил вингер «Барселоны» Жоуа Феликс и стал лучшим игроком встречи.

Феликс перешел в «Барселону» из «Атлетико» в сентябре 2023 года на правах аренды до конца сезона-2022/2023.

Контракт 24-летнего португальца с «матрасниками» действует до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает Феликса в 50 млн евро.

В нынешнем сезоне Феликс сыграл 17 матчей, забил 5 мячей и отдал 3 голевые передачи.

После 15 туров «Барселона» занимает третье место в Ла Лиге с 34 очками. «Атлетико» расположилось на четвёртой строчке (31 очко).

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