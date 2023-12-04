Жозе Моуринью: даже когда мы проигрывали 0:1, моя команда по-прежнему была лучшей на поле

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Сассуоло» (2:1) в матче 14-го тура чемпионата Италии.

«Они доверяли мне. Сегодня была очень важная, упорная и заслуженная победа, потому что, даже когда мы проигрывали со счётом 0:1, моя команда по-прежнему была лучшей на поле. Вот почему я действительно рад за своих игроков и за всех наших болельщиков.

Что касается ситуации, которая вызвала некоторое раздражение болельщиков и персонала «Сассуоло», когда мы не вернули мяч, который был выбит, я подошёл к своему коллеге и сказал, что для честной игры сначала нужно отдать его. Есть один конкретный игрок «Сассуоло» которому не хватает этого качества», — приводит слова Моуринью официальный сайт «Ромы».

После 14 туров «Рома» занимает четвёртое место в Серии А с 24 очками. Лидирует в чемпионате «Интер» (35 очков).