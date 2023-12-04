Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо — Рубин. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Жозе Моуринью: даже когда мы проигрывали 0:1, моя команда по-прежнему была лучшей на поле

Жозе Моуринью: даже когда мы проигрывали 0:1, моя команда по-прежнему была лучшей на поле
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Сассуоло» (2:1) в матче 14-го тура чемпионата Италии.

«Они доверяли мне. Сегодня была очень важная, упорная и заслуженная победа, потому что, даже когда мы проигрывали со счётом 0:1, моя команда по-прежнему была лучшей на поле. Вот почему я действительно рад за своих игроков и за всех наших болельщиков.

Что касается ситуации, которая вызвала некоторое раздражение болельщиков и персонала «Сассуоло», когда мы не вернули мяч, который был выбит, я подошёл к своему коллеге и сказал, что для честной игры сначала нужно отдать его. Есть один конкретный игрок «Сассуоло» которому не хватает этого качества», — приводит слова Моуринью официальный сайт «Ромы».

После 14 туров «Рома» занимает четвёртое место в Серии А с 24 очками. Лидирует в чемпионате «Интер» (35 очков).

Италия - Серия А . 14-й тур
03 декабря 2023, воскресенье. 20:00 МСК
Сассуоло
Сассуоло
Окончен
1 : 2
Рома
Рим
1:0 Энрике – 25'     1:1 Дибала – 76'     1:2 Кристенсен – 82'    
Удаления: Болока – 63' / нет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android