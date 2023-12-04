Олли Уоткинс стал третьим игроком, который забил 20 голов в АПЛ в 2023 году

Нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс стал третьим игроком, который забил 20 голов в рамках английской Премьер-лиги в календарном 2023 году. Кроме него, это сделали форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд и игрок «Ливерпуля» Мохамед Салах.

В состоявшемся накануне, 3 декабря, матче 14-го тура английской Премьер-лиги между «Астон Виллой» и «Борнмутом» гол Уоткинса спас бирмингемцев от поражения. Англичанин забил на 90-й минуте игры при счёте 1:2 в пользу «вишен». Всего в 14 матчах АПЛ нынешнего сезона Олли забил восемь голов, а также записал на свой счёт шесть результативных передач.

«Астон Вилла» после 14 туров располагается на четвёртом месте турнирной таблицы английской Премьер-лиги, набрав 29 очков. Интернет-портал Transfermarkt оценивает примерную стоимость 27-летнего Уоткинса в € 55 млн.