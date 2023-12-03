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Бериша угрожающе прыгнул в сторону Абаскаля, спровоцировав тренера на красную карточку

Бериша угрожающе прыгнул в сторону Абаскаля, спровоцировав тренера на красную карточку
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Продолжается матч 17-го тура МИР Российской Премьер-Лиги, в котором грозненский «Ахмат» встречается с московским «Спартаком». Команды играют на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В качестве главного судьи выступает Евгений Кукуляк из Калуги. Матч начался в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт матча — 2:1 в пользу «Ахмата».

На 34-й минуте Бернард Бериша ускорился по центру и вырезал передачу внешней стороной стопы на Гамида Агаларова, который выскочил один на один и аккуратно перебросил Александра Селихова.

После этого Бериша угрожающе прыгнул в сторону Абаскаля, спровоцировав тренера. Абаскаль толкнул игрока грозненской команды, и за это судья матча Евгений Кукуляк удалил испанского специалиста.

Бериша угрожающе прыгнул в сторону Абаскаля, спровоцировав тренера на красную карточку

Бериша угрожающе прыгнул в сторону Абаскаля, спровоцировав тренера на красную карточку

Фото: Телеграм-канал Дмитрия Шнякина

Напомним, в данный момент «Ахмат» находится на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 13 очков за 16 проведённых матчей. «Спартак» располагается на пятой позиции. У подопечных Гильермо Абаскаля 27 очков после аналогичного количества встреч.

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