Калешин: Европа приползёт к России, без нас им будет очень тяжело

Тренер Евгений Калешин высказался об отстранении России от международных футбольных турниров. По его мнению, РФС не стоит переходить в Азиатскую конфедерацию футбола. Калешин считает, что Европа рано или поздно «приползёт к России».

«Зачем нам переходить в Азию, когда мы ближе к Европе? Мы Европе дали методику, лучших тренеров – Вячеслава Платонова, Юрия Верхошанского. У нас все лучшие тренеры! Европа должна к нам прийти. Нам нужно создать сильный продукт, турниры, начиная от «Кожаного мяча». Чтобы люди посмотрели на наших игроков и захотели играть с нами.

Нам не надо париться, что мы не участвуем в европейских турнирах. Условно, «Акрон» разве думает порадовать испанского болельщика? Кроме трёх-четырёх клубов, способных играть в еврокубках, все должны думать, как им радовать своих болельщиков. «Спартак» и «Зенит» тоже больше должны радовать своих фанатов, а пять-семь игр в Европе – дополнительный бонус. Рано или поздно Европа прибежит к нам – никогда ничего не просите, сами придут и всё дадут. Знаете же это произведение?

Я думаю, что Европа приползёт к России. Без нашей страны и нашего рынка им будет очень тяжело. У нас огромнейший рынок, много футболистов и мыслящих тренеров. Мы можем придумать то, что не придумают они», — приводит слова Калешина «РБ Спорт».