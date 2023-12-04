Обляков: футбольная столица? Москва! Здесь больше клубов, чем в Санкт-Петербурге

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков подчеркнул, что футбольная столица России находится в Москве, а не Санкт-Петербурге.

«Где футбольная столица России: в Москве или Питере? Здесь, в Москве. Почему? Всё очень просто: тут больше клубов, чем в Санкт-Петербурге», — приводит слова Облякова Sport24.

В текущем сезоне Москва представлена в Российской Премьер-Лиге четырьмя клубами: ЦСКА, «Спартаком», «Динамо» и «Локомотивом». Армейцы после 17 туров РПЛ занимают пятое место в турнирной таблице, набрав 28 очков. Лидирует «Краснодар», на втором месте расположился «Зенит». Тройку замыкают «Крылья Советов». 25-летний Иван Обляков в этом сезоне провёл 14 матчей в рамках РПЛ, забил один гол и сделал четыре результативные передачи.