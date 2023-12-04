Иван Обляков высказался о возможном переходе РПЛ на систему «весна-осень»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков ответил на вопрос о возможном переходе чемпионата России на систему «весна-осень».

«Если систему «весна-осень» примут, то будем играть. Не знаю, будет ли так лучше. Ну а какая разница? Наверное, можно просто немного сместить календарь, чтобы не играть в декабре в такую погоду. А так, честно, без разницы», — сказал Обляков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Чемпионат России проводится по системе «весна-осень» до 2011 года. В сезоне-2011/2012 сыгрался переходный сезон. Команды провели по 44 матча, а чемпиона выявили через год и два месяца после старта чемпионата.

В нынешнем сезоне после 17 туров лидирует в РПЛ «Краснодар» с 35 очками. Второе место занимает «Зенит» (33 очка), замыкают тройку «Крылья Советов» (29 очков).