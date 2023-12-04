Кузьмичёв: в отличие от ЦСКА, сотрудники «Локомотива» подготовили поле очень хорошо

Бывший футболист ЦСКА, брянского «Динамо» и подмосковных «Химок» Владимир Кузьмичёв высказался о прошедших матчах 17-го тура РПЛ в условиях обильного снегопада.

«Что касается поля в матче, то нужно отметить, что сотрудники «Локомотива», в отличие от армейцев, подготовили поле очень хорошо. Я посетил вчера два матча — разница была колоссальная. «Локомотиву» и «Зениту» удавалось играть в футбол.

Победа «Локомотива» стала неожиданной. Но болельщикам можно было на неё надеяться, так как «Зенит» сейчас не в лучшей форме. Хоть в последнее время и набирали они очки, но по содержанию выглядели слабее, чем в том году. Ну и на «Зенит» все настраиваются как на чемпиона последних лет», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.