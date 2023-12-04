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В «Сочи» не против переноса 18-го тура РПЛ из-за погодных условий

В «Сочи» не против переноса 18-го тура РПЛ из-за погодных условий
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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что в клубе не против переноса игр 18-го тура Российской Премьер-Лиги из-за погодных условий.

«Если погодные условия таковы, что это отражается на качестве футбола и при этом есть возможность переноса, рационально было бы перенести тур. Если температура может сказаться на игре, то это повод подумать», — сказал Рубашко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Сочи» после 17 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице, набрав 10 очков. В следующем матче внутреннего первенства южане сыграют с «Оренбургом» на домашней арене. Встреча запланирована на 10 декабря и должна начаться в 16:30 мск.

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