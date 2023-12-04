Зиньковский: если бы Бериша коснулся Абаскаля — конечно, удалили бы

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал эпизод с игроком «Ахмата» Бернардом Беришей после первого пропущенного мяча.

«А я не видел эпизод. Увидел потом только, уже после матча. Удивился. Естественно, это была провокация. Там было видно, что он прыгал. Зачем он прыгал? Я просто в матче не заметил. Секунд через 20 повернулся — и увидел человек 20, суматоху.

Честно, не знаю, как это трактуется. Не могу судить. Если бы Бериша коснулся, конечно же, удалили бы. Это угроза здоровью. Хотя, даже если он рядом, это тоже угроза здоровью. Было видно, что Бериша совсем рядом прыгал», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, на 34-й минуте Бернард Бериша ускорился по центру и вырезал передачу внешней стороной стопы на Гамида Агаларова, который выскочил один на один и аккуратно перебросил Александра Селихова.

После этого Бериша угрожающе прыгнул в сторону Абаскаля, спровоцировав тренера. Абаскаль толкнул игрока грозненской команды, и за это судья матча Евгений Кукуляк удалил испанского специалиста.