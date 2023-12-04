Хавбек «Ростова» Глебов: судья мне сказал, что решение играть матч принимал не он

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов высказался о матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:2) и погодных условиях, при которых проходила игра.

«Как для себя объясняю, почему этот матч состоялся? Наверное, для забавы — чтобы повеселить народ. Вопросов нет, две команды играли в одинаковых условиях, не буду оправдываться. Но просто для кого мы играем? Для болельщиков. Им — кто был на стадионе или у телевизора — понравилась игра? Думаю, нет. То, что мы готовили к ЦСКА, было не нужно, просто били вперёд — а там как пойдёт.

Была ли возможность по ходу матча спросить у судьи, зачем он дал добро на проведение игры? Спросил у судьи — ты даёшь добро играть в такую погоду, а потом свистишь каждый ор-ар, зачем? Понятно, что будет много возни, будут падать. В такой футбол можно вообще ничего не свистеть. Для меня непонятно, когда пишут, что судья принял решение. Почему? Потому что я у него спрашиваю — он говорит, что «я не принимал решение». Кто-то сказал, непонятно», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».