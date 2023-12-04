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Гендиректор «Зенита» Медведев назвал нелогичным полный перенос 18-го тура РПЛ

Гендиректор «Зенита» Медведев назвал нелогичным полный перенос 18-го тура РПЛ
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Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о возможном переносе матчей 18-го тура Российской Премьер-Лиги из-за погодных условий.

«Весь тур переносить нелогично, перенося риски на февраль. Кроме того, есть утверждённый регламент, которого надо придерживаться. Переносить конкретные матчи тура из-за погоды — крайний вариант», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После результата матча 17-го тура с «Локомотивом» (3:1) «Зенит» опустился на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге, набрав 33 очка в 17 встречах. Команда Сергея Семака пропустила вперёд «Краснодар», который одержал победу в своём сегодняшнем матче с «Оренбургом» (2:1) и теперь возглавляет таблицу с 35 очками. «Локомотив» же заработал 28 очков за аналогичное количество игр и поднялся на шестое место в турнирной таблице.

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