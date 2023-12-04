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Тренер «Локомотива» Лёвин: погода не стала элементом нашего преимущества над «Зенитом»

Тренер «Локомотива» Лёвин: погода не стала элементом нашего преимущества над «Зенитом»
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Старший тренер «Локомотива» Олег Лёвин, исполнявший обязанности главного тренера команды в матче 17-го тура РПЛ с «Зенитом» (3:1), высказался о погодных условиях во время игры.

«Перед игрой Сергей Семак сказал, что если есть возможность, то лучше матч перенести? Когда все команды получили календарь и увидели матчи в декабре, они должны быть внутренне и ментально готовы, что у нас, в России, может пойти снег или ударить мороз. Мы на погоду не особо обращали внимание. Для нас это не стало каким-то сюрпризом или элементом нашего преимущества над «Зенитом». Зелёное поле, которое готовили все наши службы, для данного времени было идеальным. Мы думаем только о своей игре, о своих принципах. Мы старались не обращать внимания на погоду», — приводит слова Лёвина пресс-служба клуба.

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