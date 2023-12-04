Андрей Аршавин: я за возвращение на «весну-осень». В футбол в России надо играть летом

Заместитель гендиректора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался за возвращение к системе «весна-осень».

«То, что случилось в воскресенье в двух матчах 17-го тура, ставит вопрос о возвращении к прежней системе проведения соревнований? Не хочу, как дятел, говорить одно и то же. Я уже это сказал 10 лет назад, и даже ещё тогда, когда это меняли. За возвращение ли я к системе «весна-осень»? Да, конечно. Главный аргумент? Летом в нашей стране надо играть в футбол как можно больше. Вот мой аргумент», — приводит слова Аршавина издание «РБ Спорт».

Решение о переходе на систему «осень-весна» в российском футболе было принято исполкомом РФС в 2010 году. Тогда пост президента Российского футбольного союза занимал Сергей Фурсенко, ранее работавший на этой же должности в «Зените». Решение было принято подавляющим большинством голосов: все «за», кроме двух.