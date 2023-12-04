Андрей Аршавин прокомментировал поражение «Зенита» в матче с «Локомотивом»

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал поражение петербургской команды в матче 17-го тура РПЛ с московским «Локомотивом» (1:3).

«Поле, мне кажется, хорошо подготовили. Единственное, что при первом голе, конечно, вряд ли бы это случилось, если бы была хорошая погода, но везёт тому, кто везёт. В целом «Зенит» первый тайм контролировал, даже несмотря на то, что 1:1 было. Но во втором тайме, к сожалению для нас, хорошее исполнение стандарта — и всё, после этого, мне кажется, психологически как-то «Зенит» чуть надломился и мало создавал опасности, чтобы сравнять», — приводит слова Аршавина ТАСС.

После результата данного матча «Зенит» опустился на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге, набрав 33 очка в 17 встречах. Команда Сергея Семака пропустила вперёд «Краснодар», который одержал победу в своём сегодняшнем матче с «Оренбургом» (2:1) и теперь возглавляет таблицу с 35 очками. «Локомотив» же заработал 28 очков за аналогичное количество игр и поднялся на шестое место в турнирной таблице.