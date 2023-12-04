Вратарь «Ньюкасла» Поуп выбыл из-за травмы на четыре-пять месяцев

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Голкипер «Ньюкасл Юнайтед» Ник Поуп выбыл на четыре-пять месяцев из-за серьёзной травмы плеча в матче с «Манчестер Юнайтед», информирует The Telegraph.

Согласно сведениям источника, есть вероятность, что «Ньюкасл» займётся поиском нового вратаря.

Напомним, голкипер «Ньюкасл Юнайтед» Ник Поуп был заменён в матче 14-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (0:1) из-за повреждения. Это произошло на 86-й минуте встречи. Его заменил словацкий вратарь Мартин Дубравка.

«Ньюкасл Юнайтед» одержал победу благодаря голу нападающего Энтони Гордона. Он отличился на 55-й минуте с передачи Кирана Триппьера.

«Ньюкасл Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 26 очков за 14 матчей. «Манчестер Юнайтед» находится на седьмой строчке, заработав 24 очка.