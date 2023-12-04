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Калешин: если признаёшь ошибку в России, тебя будто расстрелять должны

Калешин: если признаёшь ошибку в России, тебя будто расстрелять должны
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Бывший главный тренер «Акрона» Евгений Калешин предложил идею, чтобы российский футбол перестал деградировать.

«В российском футболе боятся признавать ошибки? Это не только в российском футболе, но и везде: и во власти, и в обществе. Если признаёшь ошибку в России, тебя будто расстрелять должны. Мне кажется, в России власть интеллигентная, многие вещи рационально принимают и заставляют задуматься. Нет ничего страшного в том, если ошибёшься. Это нормально. Я мог промолчать на пресс-конференции, но сказал так, как думаю. Пункт, чтобы российский футбол перестал деградировать? Отбор в детско-юношеском футболе.

Самое важное начинается с отбора – должны отбирать тех, кто способен играть на высоком уровне в будущем. Мы должны видеть мраморную плиту, но внутри должен быть потенциал. Если мы не берём быстрых, мощных на уровне пяти-шести лет, потом будем получать футболистов, неспособных играть на высоком уровне. Должны контролировать этих футболистов, потому что это достояние нашего футбола, ведь государство вкладывает деньги в академии», — приводит слова Калешина «РБ Спорт».

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