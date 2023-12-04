Евгений Калешин: не отказываюсь от своих слов, сказанных на пресс-конференции

Бывший главный тренер «Акрона» Евгений Калешин заявил, что не будет отказываться от своих слов о деградации российского футбола.

«Сразу ли мне сказало руководство, что будем прощаться? Не буду говорить, что сказали мне, – это приватная беседа. Реакция клуба стала неожиданностью для всей команды. Мне показалось, что я должен встать на защиту игроков, тренерского штаба. Со стороны руководства даже не было аргументов. Для меня непонятно, почему в игре с «Волгарём» им засчитали гол – там мяч не пересёк линию. Это увидел только мнимый судья. Почему засчитали им гол, мне непонятно. Судья стоял там, откуда этот гол нельзя было увидеть. Мяч не пересёк линию, а мы лишились очков, благодаря которым мы бы продвинулись вперёд в таблице. Если бы гол не засчитали, всей шумихи после матча не было бы. Все говорят о том, что случилось, а о причинах все молчат.

Для меня это было и осталось. Нашу команду нагнули, мы на порядок были сильнее противников, но нам забили немыслимый гол, который есть только в протоколе. Как объяснили увольнение? Ничего не объясняли, я всё понял. Я взрослый человек и понимаю, что в каких-то моментах нельзя переходить грань, – я не имел, наверное, права так говорить с владельцем: откровенно, перешёл определённый уровень субординации. После моих действий последовала реакция со стороны клуба, что абсолютно нормально. Президент «Акрона» хоть и не старше меня, но он хозяин клуба, его нужно уважать – мне нужно было промолчать, но я этого не сделал. Откажусь ли от своих слов? Я не отказываюсь ни от одного слова, сказанного на пресс-конференции», — приводит слова Калешина «РБ Спорт».