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В «Ахмате» прокомментировали победу в матче со «Спартаком»

В «Ахмате» прокомментировали победу в матче со «Спартаком»
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Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев прокомментировал победу грозненской команды в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».

«К сожалению, результаты нам в последнее время не давались. Вчера была важна победа. Может, не совсем то, что мы хотели бы видеть в другой ситуации, если говорить о качестве игры. Хотелось бы отметить характер и бойцовские качества, которые вчера были необходимы. Команда их показала. Это самое главное, что было необходимо, этим мы довольны. Президент клуба зашёл, поблагодарил команду, тренерский штаб. Вчера самым главным был результат», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Ахмат» после 17 туров РПЛ нынешнего сезона занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков.

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