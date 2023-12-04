Матчи 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 перенесены не будут

Глава Российской Премьер-Лиги Александр Алаев прокомментировал ситуацию с проведением матчей последнего тура в этом году.

«Перенести тур может общее собрание Лиги большинством голосов клубов. Далее решение должно быть утверждено на исполкоме РФС.

С утра созвонились со всеми клубами. Все высказались за то, чтобы играть и принимать решение о возможных переносах матчей в рамках текущего регламента, то есть после замера температуры главным арбитром перед игрой. Каждый конкретный случай будем рассматривать отдельно. Есть возможность переноса на 2024 год», — приводит слова Алаева издание «РБ Спорт».

Напомним, ранее появилась информация, что матчи 18-го тура РПЛ нынешнего сезона могут быть перенесены в связи с неблагоприятными погодными условиями в некоторых городах России.