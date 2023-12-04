Евгений Калешин: российская тренерская школа — одна из лучших в мире

Бывший наставник «Акрона» Евгений Калешин заявил, что российская тренерская школа является одной из лучших во всём мире, и привёл в пример футбольный клуб «Краснодар».

«Краснодар» играет в коллективный футбол, они скоро выиграют своё. Они инвестируют большие деньги в академию. Сколько хороших российских тренеров они дали нашему футболу? Мусаев, Сторожук, работавшие только в детском футболе или в дубле, спокойно после работы во второй команде навязывали конкуренцию в РПЛ!

Сторожук без опыта работы в Первой или Второй лигах сразу взял команду в Премьер-Лиге и отлично работал в кризисном году! Это мастерство тренера — почему об этом никто не говорит? Я считаю, что наши тренеры лучше подготовлены, чем те, которые приезжают к нам. Российская тренерская школа является одной из лучших в мире – это без сомнений!» — приводит слова Калешина «РБ Спорт».