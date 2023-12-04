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Калешин: нужно возвращаться на систему «весна-осень». Россия — северная страна

Калешин: нужно возвращаться на систему «весна-осень». Россия — северная страна
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Бывший главный тренер «Акрона» Евгений Калешин предложил вернуть старый формат проведения чемпионата России.

«Второй момент: чтобы российский футбол перестал деградировать, нужно возвращаться на систему «весна-осень». Россия – северная страна. У нас перерыв зимой пять месяцев – это бред! Как это людям в голову влезло, что теперь они не могут от этого отказаться? Нам обещали, что мы будем выигрывать в еврокубках, – где это всё? Это чьи-то сказки!

Меня больше всего поражает, что эти люди молчат, которые рассказывали эти сказки! Где турниры? Мы можем все ошибаться, почему бы не признать свою вину и не вернуться на «весна-осень»? Бог всех прощает. Кто тебя здесь накажет? Давайте вернёмся на правильный, советский путь – когда мы были чемпионами!» — приводит слова Калешина «РБ Спорт».

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