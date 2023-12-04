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В «Спартаке» отреагировали на решение РПЛ не переносить матчи 18-го тура чемпионата

В «Спартаке» отреагировали на решение РПЛ не переносить матчи 18-го тура чемпионата
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Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал новость о том, что 18-й тур Российской Премьер-Лиги не будет перенесён.

«Лига уже приняла решение, и повода для дополнительных комментариев нет. Есть регламент. Если судья матча увидит, что температура опустилась ниже 15 °С, понадобится письменное согласие обеих команд на проведение матча», — приводит слова Зеленова RT.

Напомним, ранее в связи с сильным снегопадом во время некоторых матчей 17-го тура Российской Премьер-Лиги возникла дискуссия о возможном переносе 18-го тура с декабря на весеннюю часть сезона-2023/2024. Однако президент РПЛ Александр Алаев развеял эти дискуссии заявлением, что следующий тур всё-таки будет проведён перед зимним перерывом.

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