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Вратарь «Милана» Меньян может сменить клуб. Игрок хочет существенного повышения зарплаты

Вратарь «Милана» Меньян может сменить клуб. Игрок хочет существенного повышения зарплаты
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Голкипер «Милана» Мик Меньян в ближайшее время может перейти в другой европейский топ-клуб. Об этом сообщает Footmercato.

По информации источника, французского вратаря и его представителей не устраивает текущее жалование. Если «Милан» не пересмотрит зарплату футболиста в сторону повышения в ближайшее время, он может подать запрос о трансфере. Отмечается, что на Меньяна претендуют такие гранды, как «Челси», «Бавария», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед». Игрок оценивается боссами миланцев в € 70-80 млн.

Меньян выступает за «Милан» с 2021 года. В текущем сезоне голкипер провёл за «россонери» 16 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 20 голов. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 45 млн.

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