Форвард «Динамо» Тюкавин забил свой восьмой гол в текущем сезоне РПЛ

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин забил гол в ворота казанского «Рубина» в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Для форварда это уже восьмое взятие ворот в текущем сезоне чемпионата России.

21-летний россиянин отмечался голами в шести из последних семи матчей «Динамо» во всех турнирах: в 13-м туре РПЛ с «Уралом» (2:1), в 14-м с «Сочи» (3:3), в 15-м с «Оренбургом» (2:0) и в 16-м туре с ЦСКА (3:2). Кроме того, Тюкавин забил мяч в матче 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с «Пари НН» (2:1). До 13-го тура РПЛ нападающий поражал ворота соперника лишь 6 августа в матче 3-го тура РПЛ с «Зенитом» (3:2), где оформил дубль.

В нынешнем сезоне Тюкавин провёл за «Динамо» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с московским клубом недавно был продлён и теперь действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 8 млн.