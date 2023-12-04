В «Оренбурге» высказались о решении РПЛ не переносить матчи 18-го тура чемпионата

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал новость о том, что 18-й тур Российской Премьер-Лиги не будет перенесён.

«Полностью поддерживаем решение провести матчи 18-го тура в срок. Дело в том, что «Оренбург» уже прибыл в Сочи, где и завершит первую часть чемпионата. Поверьте мне, тут достаточно тепло — люди ходят в футболках. Только что общался со спортивным директором клуба Дмитрием Андреевым. Не вижу никакого смысла переносить нашу встречу — мы ведь уже оплатили билеты и проживание. А вот там, где будут сильные морозы, пусть думают над переносом», — приводит слова Еремякина RT.

Напомним, ранее в связи с сильным снегопадом во время некоторых матчей 17-го тура Российской Премьер-Лиги возникла дискуссия о возможном переносе 18-го тура с декабря на весеннюю часть сезона-2023/2024. Однако президент РПЛ Александр Алаев развеял эти дискуссии заявлением, что следующий тур всё-таки будет проведён перед зимним перерывом.