Карпин — о словах после матча с ЦСКА: жалею ли о сказанном? Нет

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что не жалеет о словах, сказанных после матча 17-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:2).

«Жалею ли о сказанных словах? Нет, не жалею. Возможная дисквалификация? За что? За оскорбление? Поэтому не пойму, за что меня, как говорят, могут дисквалифицировать. Тогда объясните — кого я оскорбил?», — приводит слова Карпина Sport24.

Ранее Карпин публично задался вопросом о том, «какой дебил принял решение играть в снегопад».

Напомним, счёт в матче с «Ростовом» открыл нападающий ЦСКА Фёдор Чалов, который реализовал пенальти. На 68-й минуте встречи игрок московского клуба Виктор Мендес удвоил преимущество хозяев.

После 17 туров РПЛ ЦСКА набрал 28 очков и занимает пятое место. В свою очередь, «Ростов» после аналогичного количества туров заработал 20 очков и расположился на 10-й строчке.