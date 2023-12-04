АЕЛ — «Арис»: Кокорин оформил дубль

Сегодня, 4 декабря, в матче 13-го тура кипрского Первого дивизиона сезона-2023/2024 встречаются лимасольские АЕЛ и «Арис». Игра проходит на стадионе «АЕЛ Арена» в Лимасоле, Кипр. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 20:00 по московскому времени.
Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Ариса»
На 39-й минуте Александр Кокорин получил пас в штрафной и спокойно расстрелял голкипера соперника.
На 44-й минуте игрока АЕЛа Эзекил Хенти получил прямую красную карточку.
На 45+4-й минуте Михлали Маямбела удвоил преимущество гостей.
На 66-й минуте Кокорин оформил дубль.
Напомним, российский нападающий Александр Кокорин появился на поле с первых минут.
После 12 сыгранных матчей кипрского Первого дивизиона АЕЛ располагается на десятой позиции с 13 очками. «Арис» находится на третьем месте с 26 очками.
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