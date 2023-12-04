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Смолов: у Тюкавина будет простава за контракт, сводит всех в ресторан

Смолов: у Тюкавина будет простава за контракт, сводит всех в ресторан
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Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов рассказал, как в московском клубе отреагировали на продление контракта с форвардом бело-голубых Константином Тюкавиным.

«Все его поздравили. Пять раз коридор пробегал, почки ему оставили, поэтому нормально. Ещё простава — в ресторан сводит. Были сомнения, что может не подписать? С моей точки зрения, наверное, были, если слухи ходили. У него спрашивал. Понятно, что для него самого была не очень понятная ситуация, но он очень хотел остаться. Все рады. Это очень правильный шаг для обеих сторон», — передает слова Сломова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, ранее московский клуб сообщил, что 21-летний Константин Тюкавин продлил контракт с «Динамо». Новое соглашение сторон рассчитано до 2028 года.

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