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Калешин: нужно запретить агентов, они сосут деньги в российском футболе

Калешин: нужно запретить агентов, они сосут деньги в российском футболе
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Бывший главный тренер «Акрона» Евгений Калешин считает, что отечественному футболу стоит задуматься над прекращением отношений с агентами игроков.

«Что нужно сделать, чтобы российский футбол перестал деградировать? Первое – запретить паразитов! Это агенты! Полный запрет агентской деятельности. Игроками могут владеть только клубы и школы. Агенты – присоски, которые сосут деньги в российском футболе. Их нужно отцепить. Что производит агент? Я до сих пор не понимаю.

Футболист должен прислушиваться к родителям и семье. Клуб инвестирует деньги в футболиста, а паразиты-агенты пытаются нажиться на людях. Если закрыть агентов, я вас уверяю, через год не будет ни одного лимита в России – ни на легионеров, ни на молодых», — приводит слова Калешина «РБ Спорт».

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