Смолов: «Динамо» и «Локомотив» стали сильнее, раз победили дважды «Зенит»

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов отреагировал на то, что в текущем сезоне его команда и «Локомотив» по два раза сумели обыграть петербуржский «Зенит».

«Мы с «Локо» дважды победили «Зенит»? Давайте будем говорить, что это «Динамо» и «Локомотив» стали сильнее», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, в текущем сезоне «Динамо» дважды обыграло «Зенит» — один раз в чемпионате (3:2) и ещё однажды в Кубке России (1:0). «Локомотив», в свою очередь, два раза победил сине-бело-голубых в рамках Российской Премьер-Лиги (2:1, 3:1).

В турнирной таблице РПЛ «Динамо» занимает третье место, набрав 31 очко и отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре балла. «Локомотив» располагается на шестой строчке, в активе железнодорожников 28 очков.