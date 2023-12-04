Марцел Личка: Лаксальт больше не сыграет в этом году

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о травме защитника своей команды Диего Лаксальта, которую тот получил в игре 17-го тура РПЛ с «Рубином» (1:0).

«Насколько серьёзно повреждение у Лаксальта? Думаю, в этом году Диего больше не сыграет, к сожалению.

Почему заменил Тюкавина? Он почувствовал проблемы с подколенным сухожилием, начал ощущать усталость. Во втором тайме он хорошо двигался, я не хотел рисковать. Я оставил его на поле на 15 минут. Есть хороший игрок — Фёдор Смолов, который может заменить. У него были моменты, он их не использовал. Здорово, что у тренера есть такой выбор», — сказал Личка в эфире «Матч ТВ».

В текущем сезоне Лаксальт провёл за «Динамо» 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2,8 млн.