Игрок мадридского «Реала» Беллингем получил награду Golden Boy 2023

Английский полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем получил награду Golden Boy 2023.

«Мадридский «Реал» — лучшая команда в мире. Я рад, что у меня есть возможность играть здесь», — сказал Беллингем на вручении награды в Турине.

Фото: twitter.com/realmadrid

Беллингем выступает за «Реал» с лета 2023 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2029-го. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в € 150 млн. В нынешнем сезоне Беллингем принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и четырьмя результативными передачами.

На данный момент после 15 туров испанской Ла Лиги «Реал» Мадрид набрал 38 очков и лидирует в чемпионате.

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