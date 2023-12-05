Ван дер Варт — о поражении в финале ЧМ-2010: горечь ушла после двух бутылок вина

Экс-полузащитник сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Варт рассказал, как его команда справлялась с разочарованием после поражения в финальном матче чемпионата мира — 2010. «Оранжевые» в решающей игре уступили испанцам, пропустив единственный мяч на 116-й минуте.

«После двух бутылок вина горечь поражения ушла. В раздевалке мы все напились. Присоединились абсолютно все члены нашей команды. Скажу я вам, было довольно весело. В это время в нашу раздевалку заходил Серхио Рамос, говорил, что ему жаль и всё такое.

Мы продолжали пить в самолёте. Если в определённый момент ты достаточно пьян, автоматически засыпаешь. И это сработало.

Забавно, что, мы заняли тогда второе место и всё равно решили провести парад. Однако это позволило понять, насколько важным достижением для людей в нашей стране было то «серебро», – приводит слова ван дер Варта Sportnieuws.