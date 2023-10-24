Ван дер Варт — об «Аяксе»: просто вижу дерьмовую команду с дерьмовыми игроками

Бывший нападающий «Аякса» и сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Варт прокомментировал неудачное выступление амстердамской команды на старте нынешнего сезона.

«Я просто вижу дерьмовую команду с дерьмовыми игроками. Очень грустно видеть, как «Аякс» выступает на уровне аутсайдеров чемпионата. Горько признавать, но в этом сезоне придётся бороться за спасение прописки в высшей лиге», — приводит слова ван дер Варта ITASportPress.

22 октября завершился матч 9-го тура нидерландской Эредивизии, в котором «Утрехт» обыграл «Аякс» со счётом 4:3. После этой встречи амстердамская команда объявила об уходе главного тренера Мориса Стейна.

«Аякс» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. Команда набрала пять очков за семь матчей.