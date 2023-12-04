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Sky Sports: половина состава «Манчестер Юнайтед» разочарована действиями тен Хага

Sky Sports: половина состава «Манчестер Юнайтед» разочарована действиями тен Хага
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг постепенно теряет доверие игроков, которые разочарованы действиями нидерландского специалиста. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, Тен Хаг потерял доверие 50 процентов раздевалки. Его отказ реагировать на опасения, высказанные игроками «Юнайтед», а также «изгнание» из команды Джейдона Санчо были названы в качестве основных причин того, почему это произошло.

Сообщается, что некоторые игроки не понимают, что происходит в команде. Довольно многие футболисты недовольны стилем игры. Также они считают, что слишком много тренируются и чересчур много бегают во время тренировок. Игроки не понимают, ради чего это происходит.

Кроме того, некоторые опытные футболисты «красных дьяволов» говорили с Эриком тен Хагом о том, что, по их мнению, в команде не так. Они рассказывали ему про свой опыт игры за большие клубы и считают, что тренер должен быть более человечным по отношению к футболистам.

Напомним, в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 24 очка за 14 матчей. От лидирующего «Арсенала» «красные дьяволы» отстают на девять очков.

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