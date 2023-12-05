Игорь Федотов объяснил, в каком случае Беришу следовало бы удалить за провокацию Абаскаля

Эксперт «Чемпионата», бывший российский судья Игорь Федотов объяснил, в какой ситуации футболиста «Ахмата» Бернарда Беришу следовало бы удалить за эпизод с провокационным прыжком в сторону главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Самый обсуждаемый момент случился на 39-й минуте. Почему Бериша не был удалён? Потому что по правилам игры его удалять не за что. Сам арбитр прыжка, скорее всего, не видел, потому что в это время засчитывал гол. Но коллегиально разобрались в моменте. Это празднование гола, и ни в кого Бериша не прыгал. Неспортивное поведение по отношению к другой команде — да. Но Бериша никого не трогал, не задевал, не бил и не толкал. Единственное, за что можно было бы удалить Беришу, — это если бы из-за его действий возникла массовая конфронтация, то есть началась бы драка. Но ничего такого не произошло. Так что Беришу просто нельзя наказать по правилам игры. По-человечески — сколько угодно. Но как вы это аргументируете? Агрессивное поведение? В отношении кого? Ну прыгнул в техническую зону — и что? В правилах написано, что нарушение границ технической зоны относится только к тем, кто находится на скамейке запасных», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Напомним, на 34-й минуте Бернард Бериша ускорился по центру и вырезал передачу внешней стороной стопы на Гамида Агаларова, который выскочил один на один и аккуратно перебросил Александра Селихова.

После этого Бериша угрожающе прыгнул в сторону Абаскаля, спровоцировав тренера. Абаскаль толкнул игрока грозненской команды, и за это судья матча Евгений Кукуляк удалил испанского специалиста.