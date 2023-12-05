Защитник Рафаэль Варан может покинуть «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Sports Zone, Варан готов к скорой смене клуба, футболист открыт для идеи ухода в январе. В «Манчестер Юнайтед» также не против продажи 30-летнего защитника.

Ранее сообщалось, что клуб готов отпустить Варана, но только в летнее трансферное окно, так как главный тренер Эрик тен Хаг хочет сохранить костяк своей команды, чтобы у «дьяволов» были наилучшие шансы попасть в первую четвёрку.

Рафаэль Варан перешёл в «Манчестер Юнайтед» из мадридского «Реала» в августе 2021 года. Сумма трансфера составила € 40 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает Варана в € 35 млн. В нынешнем сезоне французский защитник провёл 12 матчей и забил один гол.