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Гендиректор «Пари НН» Мелик-Гусейнов: после двух туров «онолитеки» поставили на нас крест

Гендиректор «Пари НН» Мелик-Гусейнов: после двух туров «онолитеки» поставили на нас крест
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о влиянии аналитики в футболе.

«Меня очень удивляет аналитика в футболе. Я всю жизнь проработал в аналитике в медицине и понимаю значимость цифр. Как эти цифры складываются в тренды и когда из этих трендов можно строить прогнозы. У меня даже был в своё время курс по прогнозированию в Высшей школе экономики. И когда после двух не самых удачных матчей «Пари НН» в сезоне аналитики стали писать, что наш клуб — главный аутсайдер турнира и должен вылететь из лиги, мне стало смешно.

Просто смешно! Ребята, вы о чём? Вы про аналитику хоть что-нибудь слышали? Старт сезона, команда только заходит в чемпионат, а некие «онолитеки» уже поставили на ней крест! Давайте без базара. Такой цифровой хаос очень вреден, и в первую очередь для тех, кто это извергает из себя. Команда оботрётся, пойдёт дальше и сделает то, что ей нужно. А люди себя просто дискредитируют такими прогнозами», — сказал Мелик-Гусейнов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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